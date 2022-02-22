"Вважаю це немислимим": Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії

"Вважаю це немислимим": Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії

Політик не погоджується з позицією УЄФА.

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив проти проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Причиною, яка може зумовити ухвалити це рішення, є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

"Я вважаю немислимим, що головні міжнародні футбольні турніри можна проводити в Росії після вторгнення до суверенної держави", - цитує Джонсона Sky News.

Раніше повідомлялось, що на тлі останніх подій вирішальний матч європейського турніру може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант пересення фіналу з Росії.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

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