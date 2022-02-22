Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Вважаю це немислимим": Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Вважаю це немислимим": Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії

Політик не погоджується з позицією УЄФА.

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив проти проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Причиною, яка може зумовити ухвалити це рішення, є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указа також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

"Я вважаю немислимим, що головні міжнародні футбольні турніри можна проводити в Росії після вторгнення до суверенної держави", - цитує Джонсона Sky News.

Раніше повідомлялось, що на тлі останніх подій вирішальний матч європейського турніру може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант пересення фіналу з Росії.

  • Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".
  • Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.
  • Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні. 

Читайте також:

Польща має намір бойкотувати виїзний матч із Росією у плейоф відборі до ЧС-2022 через визнання Путіним "ЛДНР" - ЗМІ

"Хвора, неадекватна істота": реакція українського та світового спорту на рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР"

Паралельна реальність: росЗМІ зганьбилося з медальним заліком Олімпійських ігор-2022

Наступна публікація