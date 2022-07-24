"Вважаю, що вони - зомбі": ексфутболіст "Чорноморця" та збірної України "обрубав усі зв'язки з Росією"

Колишній гравець "моряків" і національної збірної України Кирило Ковальчук розповів, як змінилося його ставлення до росіян після початку повномасштабного вторгнення РФ на українські території.

Голова селекційної служби одеського "Чорноморця" Кирило Ковальчук зізнався, що перестав спілкуватися зі знайомими з країни-агресорки та заблокував усі контакти.

Також він зазначив, що підтримує відсторонення російських команд від єврокубків, назвавши таке рішення справедливим.

"Я обрубав усі зв'язки з Росією, заблокував усі контакти звідти. Вони всі налякані. Мені телефонували з Казахстану, пропонували працювати в них, жити та будь-яку допомогу. Казали, що збирають великі суми та відправляють їх для ЗСУ. Підтримка звідти була божевільною.

Але з Росії - жоден знайомий футболіст не зателефонував! Вони бояться навіть написати СМС, бо це може десь спливти… Я вважаю, що вони - зомбі. Причому не лише десь у глибинці, у селах, а й серед спортсменів. Тому я згоден з тим, що їхню країну було відсторонено від єврокубків. Це справедливо.

Я шокований поведінкою своїх колишніх друзів та знайомих. Можливо, там є люди, які думають адекватно, але дуже бояться висловити свою думку", - сказав Ковальчук в інтерв'ю Football.ua.

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