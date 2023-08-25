"Вважаю себе андердогом": Усик зробив несподівану заяву перед боєм з Дюбуа

Українець не погоджується зі статусом фаворита у поєдинку проти британського претендента.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував прийдешній бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Незважаючи на прогнози букмекерів, які називають українського боксера абсолютним фаворитом поєдинку, Усик заявив, що не погоджується з їхньою думкою.

За словами Олександра, він вважає себе андердогом у бою з британським претендентом, що додає йому мотивації.

"Звісно, Дюбуа – небезпечний суперник. Він молодий, це можливість для Даніеля. Я не думаю: "Гей, це молодий хлопець, а я чемпіон світу". Ні, в кожному своєму тренувальному таборі я готуюся на 100%, навіть не на 100, а на 200, 300%.

Я не думаю, що це легкий бій. Ні, він нелегкий. Я вважаю себе андердогом. Для мене це мотивація. Коли я біжу на гору, думаю, що можу це зробити. Це щоразу мотивує мене, коли я плаваю в басейні, працюю з мішком і проводжу спаринги", – сказав Усик у коментарі talkSPORT Boxing.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

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В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм. На пресконференції Олександр отримав подарунок від воїнів ЗСУ.

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