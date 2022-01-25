"Вважають нас своїми рабами": український футболіст висловився про роботу у Польщі

За словами гравця, поляки вважають українців рабами.

Колишній футболіст київського "Динамо", "Вереса" та "Миная" Олег Маїк згадав, що його найбільше здивувало під час перебування у Польщі.

Про це повідомляє Fanday.

Маїк деякий час виступав за клуби з третього дивізіону Польщі Дрвенцу та Котвіцу. За його словами, у Польщі "не дуже добре ставлення до українців".

"Найбільше в Польщі здивувало ставлення поляків до українців. Вони вважають нас своїми рабами. У мене був випадок у Дрвенці, коли я забив гол і після матчу до мене підходить віцепрезидент і каже: "Ми не дуже задоволені тобою". Це дуже комічно виглядало. Що я ще маю робити, якщо я забив гол? Може, вони хотіли, щоб я по три-чотири забивав", — розповів гравець.

Олег Маїк — 27-річний центральний нападник, який вже закінчив із футболом через травми. Він встиг пограти за другу команду київського "Динамо", "Черкаський Дніпро", "Верес", ПФК "Львів" та "Минай".

Раніше повідомлялося, що грецький клуб присвятив перемогу українському футболісту та ще двом гравцям — усіх спіткала трагедія.

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