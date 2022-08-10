Вважають "неонацистами", які беруть участь в "Азові": фанати іспанського клубу бойкотуватимуть матч із "Металістом"

Так, причиною цього рішення з боку фанатів колективу з Ла-Коруньї є те, що вони вважають уболівальників українського клубу "неонацистами", які входять до батальйону “Азов”.

Відповідна заява була опублікована на NOS Diario.

"Ми шкодуємо про становище цивільного населення, якому довелося залишити свою землю, але вважаємо, що ця партія дотримується тієї ж політичної лінії, яку ми вже бачили в інституціях", - йдеться в повідомленні фанатів "Депортіво".

Вони натякають на "дуже вибіркову солідарність, яка ігнорує жертви інших частин планети та підтримує неонацистські режими, за спинами яких від 2014 року відбуваються масові вбивства".

Окрім того, іспанським ультрас не подобається, що зібрані кошти будуть направлені до Галісійської асоціації допомоги Україні, яка "останніми тижнями домагалася цензури музичних виступів у Ла-Коруньї". Нібито гроші краще було спрямувати галісійським містам, які постраждали від лісових пожеж.

Зустріч між "Депортіво" та "Металістом" відбудеться 13 серпня на стадіоні "Ріасор" у рамках турніру Терези Еррери;

Трофей Терези Еррери – щорічний товариський турнір з футболу, який проводиться від 1946 року в іспанському місті Ла-Корунья. Матчі турніру проходять на "Ріасорі" у другій половині серпня, а постійними господарями змагання є "Депортиво".

Додамо, що раніше подібна участь спіткала українського футболіста - Романа Зозулю. Тоді у лютому 2017 року, коли Роман на правах оренди грав за "Райо Вальєкано", фанати клубу обізвали його "нацистом" та приписували зв’язки з ультраправими організаціями в Україні. Тоді футболіст був змушений повернутися до "Бетіса", якому він належав. 2020-го матч між "Райо Вальєкано" та командою Зозулі "Альбасете" був призупинений. Ультрас "Райо Вальєкано" з трибун називали його "нацистом". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.