Вибили росіянок: дві українські тенісистки вийшли до 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Марта Костюк / © Associated Press

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Українські тенісистки Юлія Стародубцева і Марта Костюк пробилися до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді.

У третьому колі змагань Стародубцева здобула вольову перемогу над "нейтральною" росіянкою Людмилою Самсоновою з рахунком 2:6, 7:6, 6:0.

На цій же стадії турніру Костюк здолала ще одну тенісистку з країни-агресорки Вероніку Кудерметову з рахунком 6:0, 4:6, 6:4.

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В 1/8 фіналу суперницею Стародубцевої стане ще одна "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва, а Костюк позмагається з переможницею матчу між американкою Софією Кенін та "нейтральною" Анастасією Потаповою з РФ.

Зазначимо, що на турнірі в іспанській столиці Україну також представляє Еліна Світоліна, яка ввечері 27 квітня в 1/16 фіналу зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.