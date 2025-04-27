ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Вибили росіянок: дві українські тенісистки вийшли до 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Юлія Стародубцева і Марта Костюк здобули перемоги над суперницями з держави-агресорки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українські тенісистки Юлія Стародубцева і Марта Костюк пробилися до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді.

У третьому колі змагань Стародубцева здобула вольову перемогу над "нейтральною" росіянкою Людмилою Самсоновою з рахунком 2:6, 7:6, 6:0.

На цій же стадії турніру Костюк здолала ще одну тенісистку з країни-агресорки Вероніку Кудерметову з рахунком 6:0, 4:6, 6:4.

В 1/8 фіналу суперницею Стародубцевої стане ще одна "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва, а Костюк позмагається з переможницею матчу між американкою Софією Кенін та "нейтральною" Анастасією Потаповою з РФ.

Зазначимо, що на турнірі в іспанській столиці Україну також представляє Еліна Світоліна, яка ввечері 27 квітня в 1/16 фіналу зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie