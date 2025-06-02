Видатний ексчемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу

Майк Маккаллум / © WBA Boxing

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У віці 68 років помер колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Майк Маккаллум.

Про це повідомило видання Boxing Scene.

Серце видатного ямайського боксера зупинилося у Лас-Вегасі. Маккаллуму стало зле дорогою до спортзалу, де він тренував. Поліція знайшла його вже без ознак життя.

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Упродовж професійної кар'єри Майк провів 55 поєдинків у період від 1981 до 1997 року. В його активі 49 перемог (36 – нокаутом), 5 поразок та одна нічия.

Ямаєць володів титулом WBA (1984−1988) у першій середній вазі та у середній вазі (1989−1991), а також поясом WBC у напівважкій вазі (1994−1995).

2003 року Маккаллума було включено до Міжнародної зали боксерської слави.

Раніше повідомлялося, що у березні цього року помер легендарний американський боксер Джордж Форман.

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