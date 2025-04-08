Видатний футболіст Тотті приїхав до Москви і оскандалився цинічною заявою

Франческо Тотті / © Associated Press

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Колишній півзахисник "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті приїхав до Москви на церемонію нагородження, яку організовує одна з місцевих букмекерських контор.

Про це повідомили ЗМІ держави-агресорки.

Ба більше, 48-річний італієць цинічно заявив, що для нього є "великою честю та задоволенням" знову відвідати РФ.

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"Я дуже радий, що знову приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь та задоволення.

За останні роки у моєму житті все змінилося. Мій прощальний матч 2017 року був неймовірним. Я був радий, що цілий день мені присвячений, але водночас хвилювався через закінчення цілого життєвого циклу. Особливо складно було стримати хвилювання у роздягальні, коли я востаннє одягав ігрову форму", – сказав Тотті в ефірі російського пропагандистського каналу.

Нагадаємо, Тотті спричинив гучний скандал, оголосивши про свої наміри приїхати до Москви. Ім'я легенди "Роми" було використане російськими пропагандистами. "Імператор їде до Третього Риму" – саме так у державі-агресорці анонсували приїзд Франческо ("Імператор" – прізвисько Тотті, який усю свою кар'єру виступав за "Рому").

На батьківщині Тотті засудили його візит до Москви. Італійські чиновники та уболівальники закликали "Імператора" скасувати свою поїздку до РФ, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України.

Тотті – колишній капітан "Роми", кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, від 1992 до 2017 року. Франческо є чемпіоном світу 2006 року і віцечемпіоном Європи 2000 року в складі збірної Італії. Із римським клубом він вигравав Серію А у сезоні-2000/01, а також по два рази піднімав над головою Кубок (2006/07, 2007/08) та Суперкубок Італії (2001, 2007).

Зазначимо, що Тотті – не перша зірка футболу, яку Росія грошима зуміла заманити до себе під час повномасштабного вторгнення до України. Після 2022 року у Москві на аналогічному заході побували Еммануель Адебайор та Кафу.

Раніше повідомлялося, що Тотті пояснив своє ганебне рішення приїхати до Москви.