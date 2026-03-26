Видатний тренер дав прогноз на матч Україна — Швеція у плейоф відбору до ЧС-2026

Мирон Маркевич / © ФК Дніпро

Видатний український тренер Мирон Маркевич поділився своїм прогнозом на півфінальний матч плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Швеції.

"Нічого іншого, крім перемоги збірної України, не хочеться очікувати. Все реально. Навіть попри серйозні кадрові проблеми вболівальники "синьо-жовтих" мають право розраховувати на позитивний результат.

Те, що гра буде непростою, у цьому я не сумніваюся, як не сумніваюся і в перемозі команди Сергія Реброва. Рахунок? Думаю, ми виграємо з різницею в один м'яч, а 1:0 чи 2:1, це вже не так важливо", — цитує Маркевича Meta.ua.

Раніше повідомлялося, що прогноз на матч Україна — Швеція зробив легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо.

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.