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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
4905
Час на прочитання
2 хв

Видовищна гольова перестрілка: визначився переможець молодіжного Євро-2025 з футболу (відео)

Англійці захистили звання чемпіонів континентальної першості U-21, у фіналі обігравши німців в екстратаймах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Англія U-21 – Німеччина U-21

Англія U-21 – Німеччина U-21 / © Associated Press

Молодіжна збірна Англії (U-21) стала переможцем фінального турніру Євро-2025 з футболу.

У фінальному матчі англійці на Національному стадіоні у словацькій Братиславі здолали команду Німеччини з рахунком 3:2 за підсумками екстратаймів.

Основний час зустрічі завершився внічию 2:2. Уже на 5-й хвилині поєдинку англійську збірну вивів уперед Гарві Елліотт, а на 25-й хвилині Омарі Гатчінсон збільшив перевагу "Трьох левів".

Утім, німці відіграли відставання у два м'ячі. У компенсований до першого тайму час відзначився Нельсон Вайпер, а вже в другому таймі, на 61-й хвилині, рахунок зрівняв Пауль Небель.

Отже, гра перейшла до екстратаймів. Там Англія забила вирішальний гол – автором результативного удару на 92-й хвилині став Джон Роу.

Огляд матчу Англія U-21 – Німеччина U-21

Відтак англійці захистили звання чемпіонів континентальної першості U-21, вигравши молодіжне Євро вдруге поспіль – 2023 року була перемога в фіналі над Іспанією.

Німці на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 не змогли вийти з групи, а 2021 року стали переможцями континентальної першості U-21.

Зазначимо, що збірна України не зуміла пробитися до плейоф Євро-2025 (U-21). Команда Унаї Мельгоси посіла третє місце у своїй групі – програла данцям (2:3), обіграла фінів (2:0) та поступилася нідерландцям (0:2).

Таким чином, молодіжна збірна України (U-21) склала повноваження чинного півфіналіста континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

Дата публікації
Кількість переглядів
4905
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