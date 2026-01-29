ТСН у соціальних мережах

Виграли всі вісім матчів: "Арсенал" пройшов основний раунд Ліги чемпіонів без втрат очок

"Каноніри" посіли перше місце в загальній турнірній таблиці основного етапу найпрестижнішого єврокубка.

Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

Лондонський "Арсенал" став єдиним клубом, який пройшов основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2025/26 без втрат очок.

У матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів "каноніри" вдома обіграли казахстанський "Кайрат" з рахунком 3:2.

Уже на 3-й хвилині поєдинку підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок – голом відзначився Віктор Дьокереш. Через чотири хвилини гості відповіли забитим м'ячем Жоржинью з пенальті.

На 15-й хвилині Кай Гаверц знову вивів лондонців уперед, а на 36-й хвилині перевагу господарів поля збільшив Габріел Мартінеллі.

Наприкінці гри "Кайрат" скоротив відставання – на 90+4-й хвилині забив Рікардіньйо, але "гармаші" все ж втримали перемогу.

Огляд матчу "Арсенал" – "Кайрат"

Таким чином, "Арсенал" здобув перемоги у всіх восьми матчах основного раунду нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, набравши максимально можливі 24 очки.

"Каноніри" з першого місця загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів напряму вийшли до 1/8 фіналу. "Кайрат" (1 бал) фінішував останнім.

Переможна серія "Арсенала" в Лізі чемпіонів-2025/26

  • "Арсенал" – "Кайрат" – 3:2

  • "Інтер" – "Арсенал" – 1:3

  • "Брюгге" – "Арсенал" – 0:3

  • "Арсенал" – "Баварія" – 3:1

  • "Славія" – "Арсенал" – 0:3

  • "Арсенал" – "Атлетіко" – 4:0

  • "Арсенал" – "Олімпіакос" – 2:0

  • "Атлетик" – "Арсенал" – 0:2

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

