"Виграв лише три раунди": експромоутер Усика відреагував на його перемогу над Верховеном

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика, відреагував на перемогу українця в бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

"Треба віддати належне Ріко — ми справді очікували, що він переможе. Але низка божевільних збігів обставин у поєднанні з поганим плануванням витривалості на чемпіонські раунди зіграла з ним жорстокий жарт.

Проте я переконаний, що бокс отримав нового улюбленого героя.

Який лев. Яке серце. Яка харизма. Справжній майстер.

Факти:

— Усик програвав за очками до 11-го раунду. За моїми оцінками, він виграв лише три раунди.

— Судді біля рингу ледь могли повірити в те, що бачили, і все одно продовжували зараховувати програні раунди Усику.

— Рефері не почув гонг. Можна лише припустити, що гонг звучить інакше в пустелі.

— Ріко вичерпав сили і сильно постраждав. Можливо, рефері насправді вчинив правильно, не дозволивши провести 12-й раунд.

– Усик переміг — без сумнівів. Він "поцілований" Богом", — написав Красюк у себе в Instagram.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Сам Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Також Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

