Вигравав чемпіонат Італії та Лігу Європи: "Лаціо" назвав ім'я нового тренера

Мауріціо Саррі / © Associated Press

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"Лаціо" призначив Мауріціо Саррі на посаду головного тренера.

Про це римський клуб офіційно оголосив у себе в соцмережах.

Деталі угоди 66-річного італійського фахівця з "орлами" не розголошуються.

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Саррі на посаді керманича "Лаціо" замінив Марко Бароні, якого нещодавно було звільнено.

Мауріціо вже очолював "Лаціо" у період від 2021 до 2024 року. Під його керівництвом "орли" посіли друге місце в Серії А-2022/23, а наступного сезону дійшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися "Баварії" (1:0, 0:3).

Раніше Саррі також тренував "Емполі", "Наполі", "Челсі" та "Ювентус". Разом з лондонцями він виграв Лігу Європи-2018/19, а з туринцями став чемпіоном Італії-2019/20.

У сезоні, що завершився, "Лаціо" посів сьоме місце в таблиці Серії А і не пробився до єврокубків. Крім того, "орли" дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи, де сенсаційно програли норвезькому клубу "Буде-Глімт".

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Нагадаємо, минулого тижня ще один італійський клуб "Мілан" очолив тренер, який шість разів вигравав Серію А.