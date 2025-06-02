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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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58
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Вигравав чемпіонат Італії та Лігу Європи: "Лаціо" назвав ім'я нового тренера

 Мауріціо Саррі повернувся на посаду керманича римського клубу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мауріціо Саррі

Мауріціо Саррі / © Associated Press

"Лаціо" призначив Мауріціо Саррі на посаду головного тренера.

Про це римський клуб офіційно оголосив у себе в соцмережах.

Деталі угоди 66-річного італійського фахівця з "орлами" не розголошуються.

Саррі на посаді керманича "Лаціо" замінив Марко Бароні, якого нещодавно було звільнено.

Мауріціо вже очолював "Лаціо" у період від 2021 до 2024 року. Під його керівництвом "орли" посіли друге місце в Серії А-2022/23, а наступного сезону дійшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися "Баварії" (1:0, 0:3).

Раніше Саррі також тренував "Емполі", "Наполі", "Челсі" та "Ювентус". Разом з лондонцями він виграв Лігу Європи-2018/19, а з туринцями став чемпіоном Італії-2019/20.

У сезоні, що завершився, "Лаціо" посів сьоме місце в таблиці Серії А і не пробився до єврокубків. Крім того, "орли" дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи, де сенсаційно програли норвезькому клубу "Буде-Глімт".

Нагадаємо, минулого тижня ще один італійський клуб "Мілан" очолив тренер, який шість разів вигравав Серію А.

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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