"Виграє цей бій нокаутом": тренер Дюбуа зробив сміливий прогноз на реванш з Усиком

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, поділився прогнозом на бій-реванш свого підопічного з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

"На мою думку, Усик зустрічається з Даніелем не в той час для нього, а Дюбуа – у потрібний час для себе. У цьому віці – ти у своїй найкращій формі, як і будь-який чоловік. Ми всі у своїй найкращій формі, коли нам 27 років. Фізично та психологічно Даніель Дюбуа перебуває у дуже хорошому стані. У моїй мрії бій завершується на користь Даніеля Дюбуа, як завжди. Він виграє цей бій рішуче, нокаутом.

Не забираю нічого в Усика. Він легенда, незалежно від того, що станеться. Коли Даніель переможе його, то увійде до списку найвеличніших. Усику більше нічого не потрібно доводити", – наводить заяву тренера британського боксера Boxing Scene.

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Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.