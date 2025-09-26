Вихованець "Арсенала" помер унаслідок жахливого епізоду під час матчу

Біллі Вігар / © ФК "Арсенал"

Колишній футболіст лондонського "Арсенала" Біллі Вігар помер у віці 21 року внаслідок нещасного випадку на полі.

Про трагедію повідомляє видання The Mirror.

Під час матчу за "Чічестер Сіті" проти "Вінгейт енд Фінчлі" англієць, намагаючись залишити м'яч у грі, невдало впав і вдарився головою об бетонну стіну біля поля.

Матч було зупинено. Медична служба надала гравцю допомогу просто на полі, після чого його гелікоптером терміново доправили до лікарні. Там футболіста ввели у штучну кому та зробили операцію, щоб збільшити його шанси на одужання.

Однак пошкодження виявилися надто серйозними – Біллі помер від важкої черепно-мозкової травми вранці у четвер, 25 вересня.

"Арсенал" та інші клуби, за які упродовж кар'єри виступав Вігар, висловили співчуття рідним і близьким футболіста.

Вігар є вихованцем "Арсенала". Він виступав за молодіжні команди "гармашів", провівши 22 матчі за команду до 18 років та п'ять поєдинків за команду до 21 року. Також грав в орендах за "Дербі" та "Істборн Боро", а 2024 року залишив лондонський клуб.

Після відходу зі складу "канонірів" Вігар виступав за "Гастінгс Юнайтед", після чого перебрався до "Чічестер Сіті", де цього сезону провів чотири матчі та забив один гол.

