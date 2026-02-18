ТСН у соціальних мережах

Вилучення росіянина: ПСЖ без Забарного здійснив камбек проти "Монако" в плейоф Ліги чемпіонів

Матч-відповідь між командами відбудеться 25 лютого в Парижі.

Максим Приходько
"Монако" – ПСЖ

"Монако" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на виїзді обіграв "Монако" в першому матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Луї II" у Монако завершилася з рахунком 2:3.

"Монегаски" забили два швидкі м'ячі на старті поєдинку – дубль оформив Фоларін Болагун, відзначившиьс на 1-й та 18-й хвилинах.

На 22-й хвилині парижани могли скорочувати відставання, але Вітінья не реалізував пенальті.

І все ж, підопічні Луїса Енріке відігралися ще до перерви – на 29-й хвилині забив Дезіре Дуе, а на 41-й хвилині точного удару завдав Ашраф Хакімі.

На самому старті другого тайму господарі залишилися в меншості – російський півзахисник Александр Головін на 48-й хвилині отримав пряму червону картку за те, що жорстко прямою ногою зіграв проти Вітіньї.

На 67-й хвилині ПСЖ у більшості вирвав перемогу – автором вирішального м'яча став Дезіре Дуе, зробивши дубль.

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Монако" – ПСЖ

Матч-відповідь між ПСЖ і "Монако" відбудеться у середу, 25 лютого, в Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

