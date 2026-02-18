- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Вилучення росіянина: ПСЖ без Забарного здійснив камбек проти "Монако" в плейоф Ліги чемпіонів
Матч-відповідь між командами відбудеться 25 лютого в Парижі.
ПСЖ на виїзді обіграв "Монако" в першому матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Луї II" у Монако завершилася з рахунком 2:3.
"Монегаски" забили два швидкі м'ячі на старті поєдинку – дубль оформив Фоларін Болагун, відзначившиьс на 1-й та 18-й хвилинах.
На 22-й хвилині парижани могли скорочувати відставання, але Вітінья не реалізував пенальті.
І все ж, підопічні Луїса Енріке відігралися ще до перерви – на 29-й хвилині забив Дезіре Дуе, а на 41-й хвилині точного удару завдав Ашраф Хакімі.
На самому старті другого тайму господарі залишилися в меншості – російський півзахисник Александр Головін на 48-й хвилині отримав пряму червону картку за те, що жорстко прямою ногою зіграв проти Вітіньї.
На 67-й хвилині ПСЖ у більшості вирвав перемогу – автором вирішального м'яча став Дезіре Дуе, зробивши дубль.
Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний провів поєдинок на лавці для запасних.
Огляд матчу "Монако" – ПСЖ
Матч-відповідь між ПСЖ і "Монако" відбудеться у середу, 25 лютого, в Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом.
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.