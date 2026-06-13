"Випустив дух Анкориджа": зустріч Усика і Трампа викликала жарти та розмови про "похід" в президенти

Олександр Усик та Дональд Трамп

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Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Поява цієї світлини породила масу чуток в Україні. Поки одні користувачі Мережі просто жартували, інші ж почали писати про таємні залаштункові проєкти.

ТСН.ua зібрав думки експертів та українців з цього приводу.

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Однак, не всі з легким гумором віднеслись до цієї зустрічі. Журналіст Сергій Руденко в ефірі «Київ24» нагадав, що Україна має величезний успішний досвід створення віртуальних політичних сил «під лідера», навівши як приклад партію «Слуга народу», якої взагалі не існувало до початку президентської кампанії Володимира Зеленського.

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Журналіст провів прямі історичні паралелі з іншим відомим боксером, чия спортивна репутація свого часу успішно трансформувалася у реальну владу.

«Віталій Кличко став мером Києва та й загалом став лідером політичної партії „Удар“ і вів за собою партійців, і достатньо успішно вів цих партійців на виборах 2012 року. І треба сказати, що 2014 року, коли розгорталася революція гідності в Україні, Віталій Кличко був на другому місці за соціологічними опитуваннями після Віктора Януковича. У разі, якщо тоді відбувалися дострокові вибори за участю Януковича», — додав журналіст.

Руденко підкреслив, що репутація, впізнаваність та довіра, якими нині володіє абсолютний чемпіон, дають йому повне право претендувати на серйозні політичні перспективи.

Він нагадав дані соціологічного дослідження КМІС за лютий 2026 року, згідно з якими Олександр Усик посів друге місце в Україні за рівнем народної довіри, поступившись лише Валерію Залужному. На думку журналіста, це безпосередньо впливає на дії самого боксера та зацікавлених осіб, які прагнуть поставити на чемпіона у майбутніх перегонах.

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Схожу думку висловив політолог Вадим Денисенко. Він переконаний, що вірогідність появи Олександра Усика на майбутніх виборах є відносно високою, причому спортсмен має одразу три потенційні шляхи розвитку кар’єри.

«Схоже, в нас зʼявився ще один політичний проєкт. Що б там не говорив Усик, але він почав політичну гру. І вірогідність його появи на майбутніх виборах відносно висока», — сказав він.

Аналітик підкреслив, що високий рівень суспільної довіри є чудовою стартовою умовою, яка теоретично дозволяє Усику провести власну фракцію до Верховної Ради та розігнати рейтинг своєї майбутньої партії до 10-12%.

Деякі користувачі соцмереж також притримуються такої думки, та впевненні, що це не просто зустріч, а нова «політична гра».

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Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Зустріч Усика та Трампа — останні новини

Ексклюзивний знімок, на якому Олександр Усик та Дональд Трамп тиснуть один одному руки, оприлюднила у своїх соціальних мережах Марго Мартін, спеціальна помічниця американського президента та радниця з комунікацій.

«Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком», — лаконічно підписала кадр Марго Мартін.

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