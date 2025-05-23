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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Вирішальні матчі за виживання в УПЛ: хто вилетів з еліти, а хто гратиме у плейоф

"Інгулець" слідом за "Чорноморцем" понизився у класі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інгулець"

"Інгулець" / © ФК Інгулець

У п'ятницю, 23 травня, стартував останній, 30-й тур української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Цього дня очні поєдинки провели клуби, які вели боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні: "Інгулець" зіграв унічию з "Ворсклою" (1:1), а "Оболонь" перемогла "Лівий Берег" (1:0).

Таким чином, "Оболонь" (32 очки) піднялася на 11-те місце та здобула право грати в УПЛ наступного сезону.

"Ворскла" (27 балів) та "Лівий Берег" (26 пунктів) фінішували на 13-й і 14-й позиціях відповідно та позмагаються у плейоф за право участі в УПЛ-2025/26 проти команд, які посядуть четверте та третє місця у нинішньому розіграші Першої ліги.

Поки що невідомо, з ким у перехідних матчах доведеться грати "Ворсклі" та "Лівому Берегу". На 3-4 сходинках у Першій лізі можуть закінчити сезон "Полтава", "Кудрівка", "Металіст 1925" та "Агробізнес".

Плейоф за право участі в УПЛ-2025/26 відбудеться у форматі двоматчевих протистоянь. Перші поєдинки заплановано на 29 травня, ігри у відповідь – 1 червня.

"Інгулець" (24 очки) посів передостаннє, 15-те місце в УПЛ і вилетів до Першої ліги.

Раніше достроково втратив шанси залишитися в еліті українського футболу "Чорноморець" (22 бали).

Нагадаємо, вже визначився перший новачок УПЛ сезону-2025/26. Підвищення у класі гарантував собі "Епіцентр", який став чемпіоном Першої ліги.

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