"Вирішальним буде наступний матч": Ребров – про розгром від Франції та налаштування на Ісландію

Керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки невдалого поєдинку в Парижі.

Сергій Ребров

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів після розгромної поразки від Франції (0:4) в матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

– Пане Сергію, у першому таймі збірна України трималася досить добре. Франція мала моменти, але не реалізувала жодного. Переломним і ключовим моментом став пенальті на початку другої половини гри?

– Я думаю, було два ключові моменти. Перший – це пенальті у ворота Франції. Наскільки я бачив, їхній гравець ішов із відкритою ногою, і, як на мене, там мав бути 11-метровий. Але суддя вирішив по-іншому. А далі – пенальті у наші ворота. Так, це два ключові епізоди гри. Хоча я не вважаю, що тільки вони визначили результат. Франція в другому таймі створила дуже багато моментів, коли на діях наших гравців позначилася втома.

У першому таймі ми дисципліновано оборонялися й майже нічого не дозволяли супернику. А в другому, на жаль, поступилися – 0:4. У нас є час і можливість усе виправити в неділю.

– Як оціните дебют Тараса Михавка та епізод із пенальті?

– Я задоволений його дебютом. Він заслужив на цю можливість, вийшов під схему з трьома центральними захисниками і, вважаю, відіграв дуже добре, допомагав в обороні. Але, на жаль, надмірна агресивність у власному штрафному… Ми попереджали його про це, але він – молодий хлопець і охоче йде в боротьбу. На жаль, це сталося саме в штрафному.

– На 64-й хвилині, коли ви робили дві заміни, ви підкликали до себе Забарного. Ви коригували тактику та схему?

– Так, я підказав йому, бо нам потрібно було відіграватися. Ми мали вище пресингувати, і я сказав двом центральним захисникам, щоб вони активніше допомагали команді у високому пресингу. У першому таймі ми більше перекривали зони і, вважаю, робили це дуже вдало. Але після пропущеного м'яча потрібно було реагувати.

– Як забути цю поразку й налаштуватися на гру з Ісландією, де потрібна лише перемога?

– На жаль, але, думаю, усі розуміли, що сьогоднішня гра з Францією небагато що вирішує. Вважаю, що гравці виходили з відповідним настроєм. Але я не можу сказати, що хтось недопрацьовував чи не добігав. Усі розуміють, що вирішальним буде наступний матч. Упевнений, хлопці будуть максимально налаштовані й уже зараз готуються до нього.

– За 90 хвилин збірна України не завдала жодного удару. Чому не вийшла гра в атаці?

– Тому що ми не чіплялися за м'яч. Подекуди ми його контролювали, але не доводили до штрафного майданчика й не створювали моменти – виходили в атаку невеликими силами. Франція дуже добре й швидко працювала з м'ячем, і відібрати його було надзвичайно важко. Через це, на жаль, моментів ми не створили.

– У першому таймі Очеретько брав гру на себе, але, за винятком Яремчука, часто залишався без підтримки. Чому виникали розриви між атакою й обороною?

– Коли ти довго обороняєшся, у тебе просто немає сил для контратак. Ми говорили про це гравцям перед матчем і в перерві: проти Франції важливо не сідати занадто низько. Але суперник змусив нас захищатися глибоко, і нам рідко вдавалося виходити в контратаки.

– Чи виконали гравці установку на матч і чи задоволені ви їхніми діями?

– Першим таймом я задоволений. Ми не планували сідати настільки низько у власний штрафний майданчик – це суперник змусив нас так глибоко оборонятися. Французи часто змінювали напрямок атак, і після першого тайму ми справді мали вигляд стомлених.

Коли ти виходиш на гру й розумієш, що вона не так багато вирішує... Певною мірою гравці теж це відчували: головне – вистояти.

Програвши французам у Парижі, збірна України втратила шанси посісти перше місце в групі та здобути пряму путівку на Мундіаль. Вихід на ЧС-2026 оформила Франція, яка з 13 очками достроково стала переможцем цього квартету.

Команда Реброва (7 балів) посідає третє місце у групі, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Для того, щоб фінішувати на другому місці в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф, українцям потрібно в останньому турі обов'язково перемагати ісландців.

Матч Україна – Ісландія відбудеться 16 листопада на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

