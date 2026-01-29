ТСН у соціальних мережах

Проспорт
Вирішальний гол Трубіна проти "Реала" номіновано на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів

Український голкіпер "орлів" на останніх секундах вивів свою команду до плейоф.

Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

Гол українського воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна в матчі проти мадридського "Реала" номінували на звання найкращого за підсумками заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

24-річний український голкіпер ударом головою замкнув подачу зі штрафного на 90+8-й хвилині поєдинку.

Гол Трубіна зробив рахунок у матчі 4:2 і вивів португальський клуб до плейоф Ліги чемпіонів.

За перемогу в номінації Трубін побореться з трьома іншими футболістами: півзахисником "Пафоса" Владом Драгоміром, форвардом "Челсі" Жоау Педру та захисником "Інтера" Федеріко Дімарко.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".

