Вирішив розділити тріумф: Трамп відсвяткував з "Челсі" перемогу в Клубному ЧС-2025 (відео)

Дональд Трамп на піднятті трофею переможця Клубного чемпіонату світу-2025 / © Associated Press

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Цікавий епізод стався на нагородженні після фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, в якому "Челсі" розбив ПСЖ (3:0). Президент США Дональд Трамп став святкувати перемогу разом з гравцями лондонців.

Під час урочистої церемонії нагородження Трамп, який у компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно дивився фінальний матч турніру, вручив "Челсі" трофей.

Далі футболісти англійського клубу думали, що Дональд піде зі сцени, але той вирішив залишитися та піднімати трофей разом з ними.

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Це викликало подив у капітана лондонської команди Ріса Джеймса.

"Мені сказали, що він вручить трофей, а потім зійде зі сцени. Я думав, що він зійде зі сцени, але він хотів залишитися. Чесно кажучи, було досить гучно, я майже нічого не чув, що він сказав. Трамп просто привітав мене та команду з підняттям трофею та сказав нам насолоджуватися моментом", – сказав Джеймс.

Півзахисник "Челсі" Коул Палмер, який у фінальному матчі забив два голи та зробив асист, також висловив здивування присутністю Трампа під час святкування.

"Я знав, що Трамп буде тут, але не знав, що він буде на сцені, коли ми підніматимемо трофей. Тому я був трохи спантеличений", – пояснив Палмер.

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Додамо, що посеред турніру Трамп зустрівся з футболістами "Ювентуса" в Овальному кабінеті, через що Мережа вибухнула мемами.

Раніше повідомлялося, що названо володарів індивідуальних нагород Клубного чемпіонату світу-2025.