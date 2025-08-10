"Виродки": тренер збірної України розніс баскетболістів, які відмовилися грати за команду

Айнарс Багатскіс / © Федерація баскетболу України

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс після перемоги в матчі у прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини (80:71) видав емоційну промову на адресу українських легіонерів, які проігнорували виклик до національної команди.

"Я був в Україні. Ми грали у баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, було багато глядачів.

Хочеться якнайшвидше повернутися, бо для цих хлопців… Вибачте за мої емоції. Ці хлопці віддають себе, приїжджають до збірної, тренуються, пітніють, б'ються. А деякі, вибачте, виродки, не приїжджають до збірної", – сказав Багатскіс, ледь стримуючи сльози.

Зазначимо, що українські баскетболісти, які виступають у НБА, а саме Святослав Михайлюк і Олексій Лень відмовилися приїхати до збірної для участі в матчах прекваліфікації ЧС-2027.

До слова, в першому матчі прекваліфікації ЧС-2027 підопічні Багатскіса програли Швейцарії з рахунком 64:66.

Після перемоги над словаками збірна України вийшла на перше місце в групі прекваліфікації ЧС-2027. Всі три команди мають по одній перемозі та одній поразці, але у "синьо-жовтих" найкраща різниця очок.

Наступний матч українці зіграють 16 серпня в Ризі проти швейцарців. В останньому турі наша команда 20 серпня на виїзді зустрінеться зі Словаччиною.

Для виходу до основної частини відбору ЧС-2027 необхідно фінішувати в топ-2 групи з трьох команд.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.