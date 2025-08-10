ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
2 хв

"Виродки": тренер збірної України розніс баскетболістів, які відмовилися грати за команду

Айнарс Багатскіс емоційно висловився про українських легіонерів, які проігнорували виклик до національної команди.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Айнарс Багатскіс

Айнарс Багатскіс / © Федерація баскетболу України

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс після перемоги в матчі у прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини (80:71) видав емоційну промову на адресу українських легіонерів, які проігнорували виклик до національної команди.

"Я був в Україні. Ми грали у баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, було багато глядачів.

Хочеться якнайшвидше повернутися, бо для цих хлопців… Вибачте за мої емоції. Ці хлопці віддають себе, приїжджають до збірної, тренуються, пітніють, б'ються. А деякі, вибачте, виродки, не приїжджають до збірної", – сказав Багатскіс, ледь стримуючи сльози.

Зазначимо, що українські баскетболісти, які виступають у НБА, а саме Святослав Михайлюк і Олексій Лень відмовилися приїхати до збірної для участі в матчах прекваліфікації ЧС-2027.

До слова, в першому матчі прекваліфікації ЧС-2027 підопічні Багатскіса програли Швейцарії з рахунком 64:66.

Після перемоги над словаками збірна України вийшла на перше місце в групі прекваліфікації ЧС-2027. Всі три команди мають по одній перемозі та одній поразці, але у "синьо-жовтих" найкраща різниця очок.

Наступний матч українці зіграють 16 серпня в Ризі проти швейцарців. В останньому турі наша команда 20 серпня на виїзді зустрінеться зі Словаччиною.

Для виходу до основної частини відбору ЧС-2027 необхідно фінішувати в топ-2 групи з трьох команд.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie