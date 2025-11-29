Вивісили прапори Росії та СРСР: "Динамо" відреагувало на ганебну поведінку фанатів "Омонії"

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" висловило протест щодо поведінки окремих фанатів "Омонії" під час матчу четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Уболівальники кіпрського клубу на трибунах стадіону GSP у Нікосії вивісили прапори Росії та СРСР.

У відповідь на це чемпіон України звернувся до УЄФА, Асоціації футболу Кіпру та "Омонії".

"На стадіоні були використані символіка та прапори країни-агресорки, що суперечить правилам безпеки та нормам поведінки УЄФА.

Такі прояви створюють недопустиму атмосферу на міжнародних матчах і виходять за межі спортивної етики. "Динамо" (Київ) очікує від УЄФА, Асоціації футболу Кіпру та ФК "Омонія" належної оцінки ситуації та відповідних заходів, які унеможливлять подібну поведінку в майбутньому", – йдеться в заяві на офіційному сайті київського клубу.

Нагадаємо, "Динамо" програло "Омонії" з рахунком 0:2 та опустилося на 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.

Одразу після поразки на Кіпрі було оголошено про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера. Виконувачем обов'язків керманича "біло-синіх" призначено Ігоря Костюка, який очолював команду "Динамо" U-19.

Попереду на киян чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.