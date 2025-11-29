- Дата публікації
Вивісили прапори Росії та СРСР: "Динамо" відреагувало на ганебну поведінку фанатів "Омонії"
"Біло-сині" звернулися до УЄФА, Асоціації футболу Кіпру та ФК "Омонія" через скандальний інцидент.
Київське "Динамо" висловило протест щодо поведінки окремих фанатів "Омонії" під час матчу четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.
Уболівальники кіпрського клубу на трибунах стадіону GSP у Нікосії вивісили прапори Росії та СРСР.
У відповідь на це чемпіон України звернувся до УЄФА, Асоціації футболу Кіпру та "Омонії".
"На стадіоні були використані символіка та прапори країни-агресорки, що суперечить правилам безпеки та нормам поведінки УЄФА.
Такі прояви створюють недопустиму атмосферу на міжнародних матчах і виходять за межі спортивної етики. "Динамо" (Київ) очікує від УЄФА, Асоціації футболу Кіпру та ФК "Омонія" належної оцінки ситуації та відповідних заходів, які унеможливлять подібну поведінку в майбутньому", – йдеться в заяві на офіційному сайті київського клубу.
Нагадаємо, "Динамо" програло "Омонії" з рахунком 0:2 та опустилося на 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.
Одразу після поразки на Кіпрі було оголошено про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера. Виконувачем обов'язків керманича "біло-синіх" призначено Ігоря Костюка, який очолював команду "Динамо" U-19.
Попереду на киян чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.