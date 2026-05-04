Визначено час початку фіналу Кубка України з футболу

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Українська асоціація футболу (УАФ) визначила час початку фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Вирішальний матч між "Черніговом" та київським "Динамо" відбудеться 20 травня о 18:00 на стадіоні "Арена Львів", повідомляє пресслужба УАФ.

У півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

