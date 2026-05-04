ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Визначено час початку фіналу Кубка України з футболу

Трофей розіграють "Динамо" та першоліговий "Чернігів".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Українська асоціація футболу (УАФ) визначила час початку фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Вирішальний матч між "Черніговом" та київським "Динамо" відбудеться 20 травня о 18:00 на стадіоні "Арена Львів", повідомляє пресслужба УАФ.

У півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie