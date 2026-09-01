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Визначено дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Поєдинки 1/16 фіналу Кубка України з футболу відбудуться від 8 до 17 вересня.
Дирекція з проведення Кубка України з футболу сезону-2026/27 затвердила дати й час початку матчів 1/16 фіналу турніру.
Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).
На цій стадії зіграють 32 клуби: 28 переможців матчів 1/32 фіналу та 4 представники України в нинішньому єврокубковому сезоні — "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України
Вівторок, 8 вересня
13:00 "Олімпія" (Савинці) — "Кривбас" (Кривий Ріг). Миргород. Стадіон "Старт"
15:00 "Базис" (Кочубіївка) — "Маяк" (Сарни). Умань. Центральний стадіон
Середа, 9 вересня
11:00 "Вікторія" (Суми) — "Металіст" (Харків). Тростянець. Стадіон ім. В.П. Куца
12:00 "Карбон" (Черкаси) — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський). Геронимівка. НТБ ФК ЛНЗ
13:00 "Пробій" (Городенка) — "Олександрія" (Олександрія). Городенка. Стадіон "Пробій-Арена"
14:00 "Новий Розділ" (Новий Розділ) — "Агротех" (Тишківка). Новий Розділ. Стадіон "Арена Куликів"
15:00 "Агробізнес" (Волочиськ) — "Лівий Берег" (Київ). Волочиськ. Стадіон "Юність"
16:00 "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь) — "Зоря" (Луганськ). Львів. Стадіон СКІФ
18:00 "Полісся" (Житомир) — "Кудрівка" (Кудрівка). Житомир. Центральний стадіон
Четвер, 10 вересня
15:30 "Нива" (Вінниця) — "Динамо" (Київ). Вінниця. Стадіон НТБ "Нива"
Середа, 16 вересня
14:00 "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) — "Харків" (Харків). Івано-Франківськ. Стадіон "Рух"
15:00 "Куликів-Білка" (Куликів) — "Верес" (Рівне). Куликів. Стадіон "Арена Куликів"
16:00 "Буковина" (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси). Чернівці. Стадіон "Буковина"
Четвер, 17 вересня
11:00 "Тростянець" (Суми) — "Чернігів" (Чернігів). Тростянець. Стадіон ім. В.П. Куца
15:00 "Вільхівці" (Закарпатська область) — "Шахтар" (Донецьк). Місто та стадіон уточнюються
15:30 "Колос" (Ковалівка) — "Карпати" (Львів). Ковалівка. Стадіон "Колос"
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).