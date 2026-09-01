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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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282
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2 хв

Визначено дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу

Поєдинки 1/16 фіналу Кубка України з футболу відбудуться від 8 до 17 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

Дирекція з проведення Кубка України з футболу сезону-2026/27 затвердила дати й час початку матчів 1/16 фіналу турніру.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

На цій стадії зіграють 32 клуби: 28 переможців матчів 1/32 фіналу та 4 представники України в нинішньому єврокубковому сезоні — "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України

Вівторок, 8 вересня

13:00 "Олімпія" (Савинці) — "Кривбас" (Кривий Ріг). Миргород. Стадіон "Старт"

15:00 "Базис" (Кочубіївка) — "Маяк" (Сарни). Умань. Центральний стадіон 

Середа, 9 вересня

11:00 "Вікторія" (Суми) — "Металіст" (Харків). Тростянець. Стадіон ім. В.П. Куца

12:00 "Карбон" (Черкаси) — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський). Геронимівка. НТБ ФК ЛНЗ

13:00 "Пробій" (Городенка) — "Олександрія" (Олександрія). Городенка. Стадіон "Пробій-Арена"

14:00 "Новий Розділ" (Новий Розділ) — "Агротех" (Тишківка). Новий Розділ. Стадіон "Арена Куликів"

15:00 "Агробізнес" (Волочиськ) — "Лівий Берег" (Київ). Волочиськ. Стадіон "Юність"

16:00 "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь) — "Зоря" (Луганськ). Львів. Стадіон СКІФ

18:00 "Полісся" (Житомир) — "Кудрівка" (Кудрівка). Житомир. Центральний стадіон

Четвер, 10 вересня

15:30 "Нива" (Вінниця) — "Динамо" (Київ). Вінниця. Стадіон НТБ "Нива"

Середа, 16 вересня

14:00 "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) — "Харків" (Харків). Івано-Франківськ. Стадіон "Рух"

15:00 "Куликів-Білка" (Куликів) — "Верес" (Рівне). Куликів. Стадіон "Арена Куликів"

16:00 "Буковина" (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси). Чернівці. Стадіон "Буковина"

Четвер, 17 вересня

11:00 "Тростянець" (Суми) — "Чернігів" (Чернігів). Тростянець. Стадіон ім. В.П. Куца

15:00 "Вільхівці" (Закарпатська область) — "Шахтар" (Донецьк). Місто та стадіон уточнюються

15:30 "Колос" (Ковалівка) — "Карпати" (Львів). Ковалівка. Стадіон "Колос"

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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