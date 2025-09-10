ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Визначено дати та час матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу

Поєдинки 1/16 фіналу національного Кубка відбудуться 17/18 та 23/24 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

Визначено дати та час матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинки цієї стадії турніру відбудуться 17/18 та 23/24 вересня.

Участь у них візьмуть 32 клуби: 28 переможців 1/32 фіналу та чотири представники України в єврокубках – "Динамо", "Шахтар", "Полісся", "Олександрія".

Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.

Дати та час матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу

Середа, 17 вересня

13:00 "Металіст" (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)

13:00 "Чернігів" (Чернігів) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

15:30 "Полісся" Ставки (Київська обл.) – "Шахтар" (Донецьк)

15:30 "Лівий берег" (Київ) – "Вікторія" (Суми)

18:00 "Олександрія" (Олександрія) – "Динамо" (Київ)

Четвер, 18 вересня

13:00 "Металург" (Запоріжжя) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

15:30 "Буковина" (Чернівці) – "Карпати" (Львів)

18:00 "Нива" (Тернопіль) – "Полтава" (Полтава)

Вівторок, 23 вересня

13:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "Лісне" (Київ)

15:30 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) – "Агробізнес" (Волочиськ)

Середа, 24 вересня

13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Чорноморець" (Одеса)

13:00 "Інгулець" (Петрове) – "Поділля" (Хмельницький)

15:30 "Нива" (Вінниця) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)

15:30 "Локомотив" (Київ) – "Верес" (Рівне)

15:30 "Колос" Полонне (Хмельницька обл.) – "Металіст 1925" (Харків)

18:00 "Рух" (Львів) – "Полісся" (Житомир)

Зазначимо, що вінницька "Нива" вийшла до 1/16 фіналу завдяки тому, що клубу ЮКСА присудили технічну поразку.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie