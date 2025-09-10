Кубок України з футболу / © УАФ

Реклама

Визначено дати та час матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинки цієї стадії турніру відбудуться 17/18 та 23/24 вересня.

Участь у них візьмуть 32 клуби: 28 переможців 1/32 фіналу та чотири представники України в єврокубках – "Динамо", "Шахтар", "Полісся", "Олександрія".

Реклама

Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.

Дати та час матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу

Середа, 17 вересня

13:00 "Металіст" (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)

13:00 "Чернігів" (Чернігів) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

Реклама

15:30 "Полісся" Ставки (Київська обл.) – "Шахтар" (Донецьк)

15:30 "Лівий берег" (Київ) – "Вікторія" (Суми)

18:00 "Олександрія" (Олександрія) – "Динамо" (Київ)

Четвер, 18 вересня

Реклама

13:00 "Металург" (Запоріжжя) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

15:30 "Буковина" (Чернівці) – "Карпати" (Львів)

18:00 "Нива" (Тернопіль) – "Полтава" (Полтава)

Вівторок, 23 вересня

Реклама

13:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "Лісне" (Київ)

15:30 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) – "Агробізнес" (Волочиськ)

Середа, 24 вересня

13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Чорноморець" (Одеса)

Реклама

13:00 "Інгулець" (Петрове) – "Поділля" (Хмельницький)

15:30 "Нива" (Вінниця) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)

15:30 "Локомотив" (Київ) – "Верес" (Рівне)

15:30 "Колос" Полонне (Хмельницька обл.) – "Металіст 1925" (Харків)

Реклама

18:00 "Рух" (Львів) – "Полісся" (Житомир)

Зазначимо, що вінницька "Нива" вийшла до 1/16 фіналу завдяки тому, що клубу ЮКСА присудили технічну поразку.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".