Проспорт
32
1 хв

Визначено дати та час матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу

Поєдинки цього раунду відбудуться від 22 до 25 серпня.

Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

Визначено дати та час матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинки цього раунду відбудуться від 22 до 25 серпня, повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

На цій стадії турніру зіграють 56 команд:

  • 8 переможців кваліфікаційного раунду;

  • 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);

  • 4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);

  • 12 команд української Прем'єр-ліги (без учасників єврокубків).

Розклад матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу

/ © УАФ

© УАФ

/ © УАФ

© УАФ

Чотири представники України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія") розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

