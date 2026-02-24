- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначено дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу
Поєдинки відбудуться від 3 до 17 березня.
Визначено дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/8 фіналу.
Клуби УПЛ (3): "Динамо" Київ, "Металіст 1925" Харків, ЛНЗ Черкаси;
Клуби Першої ліги (4): "Фенікс-Маріуполь", "Буковина" Чернівці, "Інгулець" Петрове, "Чернігів";
Клуб Другої ліги (1): "Локомотив" Київ;
Поєдинки відбудуться від 3 до 17 березня. Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.
Дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу
Вівторок, 3 березня
18:00. "Динамо" (Київ) — "Інгулець" (Петрове)
Середа, 4 березня
15:30. ЛНЗ (Черкаси) — "Буковина" (Чернівці)
Четвер, 5 березня
15:30. "Металіст 1925" (Харків) — "Локомотив" (Київ)
Вівторок, 17 березня
12:00. "Чернігів" (Чернігів) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
Першими вказані команди-господарі. У разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.
Минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".