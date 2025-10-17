ТСН у соціальних мережах

Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубка України: коли "Динамо" зіграє з "Шахтарем"

Кубкове Класичне відбудеться 29 жовтня, та розпочнеться о 18:00.

"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинки цієї стадії турніру відбудуться 28, 29 і 30 жовтня. Участь у них візьмуть команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу.

Очна зустріч грандів українського футболу, київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", відбудеться в середу, 29 жовтня, о 18:00.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.

Дати та час матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Вівторок, 28 жовтня

12:00 "Чернігів" (Чернігів) – "Лісне" (Київ)

14:30 "Буковина" (Чернівці) – "Нива" (Тернопіль)

14:30 "Локомотив" (Київ) – "Нива" (Вінниця)

Середа, 29 жовтня

12:00 "Вікторія" (Суми) – "Інгулець" (Петрове)

14:30 ЛНЗ (Черкаси) – "Рух" (Львів)

18:00 "Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк)

Четвер, 30 жовтня

12:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

17:00 "Металіст 1925" (Харків) – "Агробізнес" (Волочиськ)

Зазначимо, що "Чернігів" вийшов до 1/8 фіналу завдяки тому, що "Кривбасу" зарахували технічну поразку через перевищення ліміту на легіонерів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

