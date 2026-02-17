ТСН у соціальних мережах

Визначено медалістів Олімпіади-2026 у чоловічому бігейрі

Олімпійським чемпіоном став норвежець Тормод Фростад.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тормод Фростад

Тормод Фростад / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбувся фінал змагань з фристайлу в дисципліні бігейр серед чоловіків.

У фіналі взяли участь 12 фристайлістів, які подолали кваліфікацію. Кожен зі спортсменів виконав по три стрибки, а підсумковий результат визначався за сумою двох найкращих спроб.

Олімпійським чемпіоном норвежець Тормод Фростад, який набрав 195,50 бала (95,25 + 98,50).

Срібну нагороду виборов американець Мак Форхенд з результатом 193,25 бала (95,00 + 98,25), а “бронзу” виграв австрієць Матей Сванцер — 191,25 бала (95,25 + 96,00).

Зазначимо, що напередодні на Олімпіаді-2026 також відбувся фінал змагань у жіночому бігейрі, який українка Катерина Коцар завершила у топ-10.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі “синьо-жовті” залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув “золото” у Пхенчхані-2018 та “срібло” — в Пекіні-2022.

