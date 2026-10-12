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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначено місце проведення заключного матчу збірної України на груповому етапі Ліги націй

Поєдинок Україна — Грузія відбудеться 17 листопада у словацькому місті Кошице.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Стало відомо, де збірна України з футболу проведе заключний матч групового етапу Ліги націй-2026/27 проти команди Грузії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок проти грузинів відбудеться 17 листопада на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Головна чоловіча національна команда вперше прийматиме суперників у Кошице. Досі на місцевій арені номінально домашні поєдинки проводили жіноча та молодіжна збірні України.

Два попередні номінально домашні матчі у Лізі націй команда Андреа Мальдери провела на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві.

У вересні та жовтні збірна України провела чотири матчі Ліги націй-2026/27. У першому турі "синьо-жовті" здолали Угорщину (1:0), після чого зіграли внічию з Грузією (0:0) та розгромно програли Північній Ірландії (0:3). Потім наша команда програла Угорщині (1:2).

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй українці зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував поразку збірної України від Угорщини у Лізі націй.

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