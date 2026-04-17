Визначено пари 1/2 фіналу Ліги конференцій: з ким зіграє "Шахтар"
9 та 16 квітня відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
За їхніми підсумками визначилися півфіналісти третього за престижністю єврокубка.
Зокрема до півфіналу Ліги конференцій вийшов донецький "Шахтар", який в 1/4 фіналу за сумою двох зустрічей переміг нідерландський "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).
В 1/2 фіналу суперником "гірників" стане англійський "Крістал Пелас", який у чвертьфіналі здолав італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2).
Півфінальні пари Ліги конференцій
"Шахтар" (Україна) — "Крістал Пелас" (Англія)
"Райо Вальєкано" (Іспанія) — "Страсбург" (Франція)
Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня.
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).