Визначено пари 1/2 фіналу Ліги конференцій: з ким зіграє "Шахтар"

Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Максим Приходько
"Шахтар" / © Associated Press

9 та 16 квітня відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

За їхніми підсумками визначилися півфіналісти третього за престижністю єврокубка.

Зокрема до півфіналу Ліги конференцій вийшов донецький "Шахтар", який в 1/4 фіналу за сумою двох зустрічей переміг нідерландський "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).

В 1/2 фіналу суперником "гірників" стане англійський "Крістал Пелас", який у чвертьфіналі здолав італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2).

Півфінальні пари Ліги конференцій

"Шахтар" (Україна) "Крістал Пелас" (Англія)

"Райо Вальєкано" (Іспанія) — "Страсбург" (Франція)

Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

