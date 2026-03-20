Визначено пари 1/4 фіналу Ліги конференцій: з ким зіграє "Шахтар"

За підсумками поєдинків 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 визначилися чвертьфінальні пари турніру.

Серед інших до 1/4 фіналу третього за престижністю єврокубка пробився і донецький "Шахтар", який в 1/8 фіналу за сумою двох зустрічей переміг польський "Лех" (3:1, 1:2).

У чвертьфіналі Ліги конференцій "гірники" позмагаються з нідерландським "АЗ Алкмаром", який в 1/8 фіналу обіграв празьку "Спарту" (2:1, 4:0).

Пари 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія)

"Майнц" (Німеччина) — "Страсбург" (Франція)

"Райо Вальєкано" (Іспанія) — АЕК Афіни (Греція)

"Шахтар" (Україна) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

Сітка плейоф Ліги конференцій

Чвертьфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 9 і 16 квітня, півфінали — 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій заплановано на 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.