Проспорт
145
2 хв

Визначено пари плейоф чоловічого хокейного турніру на Олімпіаді-2026

Чотири збірні здобули прямі путівки до чвертьфіналу, а решта зіграють у стиковому раунді.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Канади з хокею

Збірна Канади з хокею / © Associated Press

На Олімпійських іграх-2026 завершився груповий етап чоловічого хокейного турніру, внаслідок чого було сформовано пари плейоф.

Збірні, які виграли свої групи (Канада, США, Словаччина), а також найкраща команда серед володарів других місць (Фінляндія), напряму вийшли до чвертьфіналу.

Решта учасників потрапили до стикового раунду на вибування, де за путівку до 1/4 фіналу п'ята команда зіграє з 12-ю, шоста – з 11-ю, сьома – з 10-ю, а восьма – з дев'ятою.

Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді-2026 продовжиться у вівторок, 17 лютого. Цього дня відбулуться усі чотири поєдинки плейоф за вихід до 1/4 фіналу.

Хокей на Олімпіаді-2026: сітка плейоф

Канада – переможець пари Чехія – Данія

США – переможець пари Швеція – Латвія

Словаччина – переможець пари Німеччина – Франція

Фінляндія – переможець пари Швейцарія – Італія

Розклад матчів стикового раунду

Вівторок, 17 лютого. 13:10. Німеччина – Франція

Вівторок, 17 лютого. 13:10. Швейцарія – Італія

Вівторок, 17 лютого. 17:40. Чехія – Данія

Вівторок, 17 лютого. 22:10. Швеція – Латвія

Цікаво, що вперше від 2014 року в Олімпійських іграх беруть участь хокеїсти з НХЛ.

Зазначимо, що на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, "золото" здобули фінські хокеїсти, які у фіналі обіграли збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 2:1.

До Олімпіади-2026 російських хокеїстів не допустили, адже командам держави-агресорки заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через війну в Україні.

Збірна України з хокею не зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. У фінальному раунді відбору "синьо-жовті" програли всі три матчі – Франції (2:7), Латвії (1:5) та Словенії (2:6).

Наша хокейна збірна лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

145
