Визначено півфінальні пари Кубка України з футболу: результати жеребкування

Кубок України з футболу / © УАФ

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У четвер, 3 квітня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Боротьбу за трофей продовжують вести чотири клуби: три представники УПЛ ("Шахтар", "Динамо" та "Полісся"), а також "Буковина", яка виступає в Першій лізі.

Жереб визначив, що в півфіналі турніру "Полісся" зіграє з "Шахтарем", а "Буковина" зустрінеться з "Динамо".

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Кубок України з футболу-2024/25: пари 1/2 фіналу

"Полісся" (Житомир) – "Шахтар" (Донецьк)

"Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ)

Півфінальні матчі Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.