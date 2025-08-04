ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Визначено потенційного суперника "Полісся" в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Підопічні Руслана Ротаня дізналися, з ким позмагаються за вихід до основної стадії турніру, якщо переможуть у 3-му раунді відбору угорський "Пакш".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Свого потенційного суперника на цій стадії зокрема дізналося "Полісся".

Якщо житомирський клуб у третьому раунді відбору Ліги конференцій пройде угорський "Пакш", то за вихід до основної стадії турніру позмагається з італійською "Фіорентиною".

Поєдинки "Полісся" проти "Пакша" відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Зазначимо, що "Полісся" стартувало в єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де за сумою двох зустрічей здолало "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

Додамо, що "Полісся" на виїзді обіграло "Карпати" в першому турі УПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційного суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

До того ж, "Шахтар" дізнався суперника в плейоф відбору Ліги конференцій, якщо вилетить з кваліфікації Ліги Європи.

Також ми розповідали, що "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Крім того, "Динамо" отримало суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи, якщо вилетить з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie