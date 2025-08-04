Визначено потенційного суперника "Полісся" в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій

"Полісся" / © ФК Полісся

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У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Свого потенційного суперника на цій стадії зокрема дізналося "Полісся".

Якщо житомирський клуб у третьому раунді відбору Ліги конференцій пройде угорський "Пакш", то за вихід до основної стадії турніру позмагається з італійською "Фіорентиною".

Поєдинки "Полісся" проти "Пакша" відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

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Зазначимо, що "Полісся" стартувало в єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де за сумою двох зустрічей здолало "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

Додамо, що "Полісся" на виїзді обіграло "Карпати" в першому турі УПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційного суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

До того ж, "Шахтар" дізнався суперника в плейоф відбору Ліги конференцій, якщо вилетить з кваліфікації Ліги Європи.

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Також ми розповідали, що "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Крім того, "Динамо" отримало суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи, якщо вилетить з кваліфікації Ліги чемпіонів.