Проспорт
252
1 хв

Визначено прапороносця збірної України на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026

Одним з двох прапороносців збірної України на церемонії відкриття прийдешніх Олімпійських ігор буде Владислав Гераскевич.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Скелетоніст Владислав Гераскевич стане прапороносцем збірної України на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт у коментарі для Champion Radio.

За його словами, 26-річний Гераскевич буде одним з двох прапороносців збірної України на церемонії відкриття прийдешніх Олімпійських ігор. Хто з жінок понесе синьо-жовтий прапор поки що невідомо.

"Ще вирішується питання, але погодився бути прапороносцем збірної України Владислав Гераскевич. У дівчат поки визначаємося. Ми завжди обираємо найкращих, але ж там буде шість кластерів і церемонія відкриття відбуватиметься лише на деяких з них. Тому будемо дивитися, які види спорту і де будуть представлені. Скоро ви про все дізнаєтеся", – розповів Гутцайт.

Гераскевич втретє виступить на Олімпіаді. До цього скелетоніст виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зазначимо, що прапороносцями збірної України на церемонії відкриття минулої зимової Олімпіади, яка відбулася 2022 року в Пекіні, були Олександр Абраменко (лижна акробатика) та Олександра Назарова (фігурне катання).

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

252
