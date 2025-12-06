ТСН у соціальних мережах

Проспорт
66
2 хв

Визначено розклад матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2026 з футболу

У разі потрапляння на Мундіаль "синьо-жовті" позмагаються у групі з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Автор публікації
Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Став відомий розклад матчів збірної України у разі виходу на чемпіонат світу-2026 з футболу.

За результатами жеребкування фінального турніру ЧС-2026 команда Сергія Реброва потрапила до групи F, де може зіграти з Нідерландами, Японією та Тунісом.

"Синьо-жовті" потенційно стартують на Мундіалі матчем з Тунісом, далі зіграють з Нідерландами, а в останньому поєдинку групового етапу позмагаються з Японією.

Розклад матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2026

  • 15 червня 2026 року, 05:00. Україна – Туніс

  • 20 червня 2026 року, 20:00. Нідерланди – Україна

  • 26 червня 2026 року, 02:00. Японія – Україна

Щоб пробитися до фінального турніру ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору наша команда 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Під час жеребкування фінального турніру ЧС-2026 було сформовано 12 груп по чотири команди в кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

