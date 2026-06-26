Визначено ще три пари 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Бразилії з футболу / © Associated Press

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На чемпіонаті світу-2026 з футболу стали відомі ще три пари учасників стадії плейоф.

Збірна Бразилії, яка виграла групу С, на старті плейоф зустрінеться з командою Японії — володаркою другого місця квартету F.

Матч Бразилія — Японія відбудеться у понеділок, 29 червня, о 20:00 за київським часом.

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Збірна Нідерландів — переможець групи F — у 1/16 фіналу зіграє проти команди Марокко, яка посіла друге місце у квартеті C.

Поєдинок Нідерланди — Марокко відбудеться у вівторок, 30 червня, о 04:00 за київським часом.

Днем раніше на ЧС-2026 було визначено першу пару 1/16 фіналу — збірна ПАР побореться з командою Канади (неділя, 28 червня, о 22:00 за київським часом).

Переможці протистоянь ПАР — Канада та Нідерланди — Марокко зустрінуться між собою в 1/8 фіналу.

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Ще в одній парі 1/16 фіналу збірна США, яка достроково виграли групу D, зійдеться з командою Боснії та Герцеговини — володаркою третьої сходинки квартету B.

Матч США — Боснія та Герцеговина відбудеться у четвер, 2 липня, о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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