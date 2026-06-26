ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Визначено ще три пари 1/16 фіналу ЧС-2026

Бразилія зустрінеться з Японією, Нідерланди позмагаються з Марокко, а США протистоятимуть Боснії та Герцеговині.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Бразилії з футболу

Збірна Бразилії з футболу / © Associated Press

На чемпіонаті світу-2026 з футболу стали відомі ще три пари учасників стадії плейоф.

Збірна Бразилії, яка виграла групу С, на старті плейоф зустрінеться з командою Японії — володаркою другого місця квартету F.

Матч Бразилія — Японія відбудеться у понеділок, 29 червня, о 20:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів — переможець групи F — у 1/16 фіналу зіграє проти команди Марокко, яка посіла друге місце у квартеті C.

Поєдинок Нідерланди — Марокко відбудеться у вівторок, 30 червня, о 04:00 за київським часом.

Днем раніше на ЧС-2026 було визначено першу пару 1/16 фіналу — збірна ПАР побореться з командою Канади (неділя, 28 червня, о 22:00 за київським часом).

Переможці протистоянь ПАР — Канада та Нідерланди — Марокко зустрінуться між собою в 1/8 фіналу.

Ще в одній парі 1/16 фіналу збірна США, яка достроково виграли групу D, зійдеться з командою Боснії та Герцеговини — володаркою третьої сходинки квартету B.

Матч США — Боснія та Герцеговина відбудеться у четвер, 2 липня, о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie