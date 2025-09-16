Визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко оголосив список команди на чемпіонат світу-2025, який відбудеться в Чилі.

До списку гравців, які поїдуть на прийдешній Мундіаль, увійшов 21 гравець із 18 клубів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

На груповому етапі ЧС-2025 (U-20) збірна України виступить у квартеті B, де зіграє з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.

Склад збірної України U-20 на ЧС-2025 з футболу

Воротарі: Станіслав Ванівський ("Сталь" Жешув, Польща), Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

Захисники: Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва – "Металіст" Харків), Микола Киричок ("Карпати" Львів), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія), Максим Мельниченко ("Полісся" Житомир), Максим Деркач ("Тукумc 2000", Латвія), Олексій Гусєв ("Кудрівка").

Півзахисники: Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Артур Шах ("Карпати" Львів), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Матвій Панченко ("Металіст 1925" Харків), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія), Віталій Катрич ("Інгулець" Петрове), Ярослав Караман ("Полісся" Житомир).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

ЧС-2025 (U-20) відбудеться від 27 вересня до 19 жовтня у п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у турнірі візьмуть 24 команди з шести конфедерацій, які поділені на шість квартетів.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у молодіжному ЧС з футболу (U-20). На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року стала переможцем турніру.

Нагадаємо, "синьо-жовті" відібралися на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшли до півфіналу.