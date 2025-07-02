Визначено всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

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За підсумками матчів 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу визначилися всі чвертьфінальні пари турніру.

До 1/4 фіналу вийшли вісім клубів: "Палмейрас" (Бразилія), "Челсі" (Англія), ПСЖ (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Флуміненсе" (Бразилія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Реал" Мадрид (Іспанія) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

До вашої уваги всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу-2025, а також дати і час проведення матчів.

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Пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

П'ятниця, 4 липня

22:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Субота, 5 липня

04:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

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19:00. ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

23:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 / Фото: x.com/FIFACWC / © FIFA Club World Cup / © FIFA Club World Cup

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

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Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.