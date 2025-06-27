Визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф

"Реал" Мадрид – "Ювентус" / © Associated Press

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За підсумками групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу сформувалися всі пари 1/8 фіналу турніру, а також повна сітка плейоф.

До 1/8 фіналу вийшли 16 команд: переможці та володарі других місць кожного з восьми квартетів.

У боротьбі за потрапляння до чвертьфіналу переможці груп зійдуться з командами. які фінішували другими у своїх квартетах.

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До вашої уваги всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, а також дати і час проведення матчів.

Пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Субота, 28 червня

19:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Ботафого" (Бразилія)

23:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Челсі" (Англія)

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Неділя, 29 червня

19:00. ПСЖ (Франція) – "Інтер" Маямі (США)

23:00. "Фламенго" (Бразилія) – "Баварія" (Німеччина)

Понеділок, 30 червня

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22:00. "Інтер" (Італія) – "Флуміненсе" (Бразилія)

Вівторок, 1 липня

04:00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

22:00. "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Ювентус" (Італія)

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Середа, 2 липня

04:00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика)

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025

Сітка плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 / © FIFA Club World Cup

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

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Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.