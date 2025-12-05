ТСН у соціальних мережах

Визначено збірні, які зіграють у матчі-відкритті ЧС-2026 з футболу

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко.

Максим Приходько
Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

За підсумками жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026 з футболу стало відомо, які збірні зіграють у матчі-відкритті Мундіалю.

Світова першість стартує 11 червня 2026 року поєдинком між збірними Мексики та Південної Африки.

Їхнє очне протистояння відбудеться на стадіоні Ацтека в Мехіко.

Крім Мексики і ПАР, до групи А також потрапили Республіка Корея і майбутній переможець європейського плейоф D (Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія).

Розклад матчів фінального турніру ЧС-2026 буде оприлюднений у суботу, 6 грудня, о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що збірна України як учасник плейоф відбору на ЧС-2026 була посіяна з останнього, четвертого кошика та потрапила до групи F. У разі виходу на Мундіаль команда Сергія Реброва зіграє у квартеті з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Щоб пробитися до фінального турніру ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору наша команда 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Згідно з новим регламентом, 48 збірних під час жеребкування було розподілено на 12 груп по 4 команди у кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

