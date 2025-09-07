- Дата публікації
Визначилася переможниця US Open-2025
Аріна Соболенко вдруге поспіль стала чемпіонкою американського мейджора.
У ніч проти 7 вересня відбувся фінальний матч US Open-2025 у жіночому одиночному розряді, в якому трофей завоювала "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко.
У фіналі Соболенко перемогла американку Аманду Анісімову з рахунком 6:3, 7:6.
Таким чином, 27-річна Соболенко захистила звання чемпіонки US Open. Торік у фіналі Відкритого чемпіонату США вона обіграла американку Джессіку Пегулу.
Тепер в активі Соболенко чотири титули на турнірах Grand Slam. Крім двох перемог на US Open, вона також двічі вигравала Australian Open (2023, 2024).
Додамо, що у фіналі чоловічого одиночного турніру US Open-2025 позмагаються італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас. Матч відбудеться в ніч проти 8 вересня.