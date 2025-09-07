ТСН у соціальних мережах

Визначилася переможниця US Open-2025

Аріна Соболенко вдруге поспіль стала чемпіонкою американського мейджора.

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко / © Associated Press

У ніч проти 7 вересня відбувся фінальний матч US Open-2025 у жіночому одиночному розряді, в якому трофей завоювала "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко.

У фіналі Соболенко перемогла американку Аманду Анісімову з рахунком 6:3, 7:6.

Таким чином, 27-річна Соболенко захистила звання чемпіонки US Open. Торік у фіналі Відкритого чемпіонату США вона обіграла американку Джессіку Пегулу.

Тепер в активі Соболенко чотири титули на турнірах Grand Slam. Крім двох перемог на US Open, вона також двічі вигравала Australian Open (2023, 2024).

Додамо, що у фіналі чоловічого одиночного турніру US Open-2025 позмагаються італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас. Матч відбудеться в ніч проти 8 вересня.

