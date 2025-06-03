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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилася потенційна суперниця Світоліної у півфіналі Roland Garros-2025

Якщо Еліна у чвертьфіналі здолає Ігу Швьонтек, то за вихід до фіналу побореться з першою ракеткою світу Аріною Соболенко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Аріна Соболенко

Аріна Соболенко / © Associated Press

Визначилася потенційна суперниця української тенісистки Еліни Світоліної (№14 WTA) у півфіналі Roland Garros-2025.

У разі перемоги у чвертьфіналі над полькою Ігою Швьонтек (№5 WTA) у півфіналі Світоліній доведеться зустрітися з першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.

В 1/4 фіналу Соболенко обіграла китаянку Чжен Ціньвень (№7 WTA). Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:3.

Чвертьфінальний поєдинок між Світоліною та Швьонтек відбудеться у вівторок, 3 червня. Початок – о 14:35 за київським часом.

Світоліна уп'яте в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спробити вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).

Чинною чемпіонкою турніру є саме Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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Раніше повідомлялося, що Світоліну номінували на престижну нагороду після виходу збірної України до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.

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