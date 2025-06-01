ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Визначилася суперниця Cвітоліної у чвертьфіналі Roland Garros-2025

Еліна зустрінеться з полькою Ігою Швьонтек, яка виграла чотири з п'яти останніх турнірів Roland Garros.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іга Швьонтек

Іга Швьонтек / © Associated Press

Стало відомо, з ким перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) зіграє у чвертьфіналі Roland Garros-2025.

Наступною суперницею 30-річної уродженки Одеси стане п'ята ракетка планети полька Ігою Швьонтек, яка в 1/8 фіналу здобула перемогу над представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№11 WTA) – 1:6, 6:3, 7:5.

Зазначимо, що Світоліна в 1/8 фіналу здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу та фіналісткою минулорічного французького мейджора італійкою Жасмін Паоліні – 4:6, 7:6, 6:1.

Це буде п'ята зустріч між Еліною та Ігою. Із чотирьох попередніх матчів українка виграла лише один – у чвертьфіналі Wimbledon-2023.

Світоліна уп'яте в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спробити вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).

Чинною чемпіонкою турніру є саме Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

Чвертьфінальний поєдинок Roland Garros-2025 між Світоліною та Швьонтек відбудеться у вівторок, 3 червня.

Дивіться матчі Roland Garros-2025 з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie