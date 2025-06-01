Визначилася суперниця Cвітоліної у чвертьфіналі Roland Garros-2025

Іга Швьонтек / © Associated Press

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Стало відомо, з ким перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) зіграє у чвертьфіналі Roland Garros-2025.

Наступною суперницею 30-річної уродженки Одеси стане п'ята ракетка планети полька Ігою Швьонтек, яка в 1/8 фіналу здобула перемогу над представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№11 WTA) – 1:6, 6:3, 7:5.

Зазначимо, що Світоліна в 1/8 фіналу здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу та фіналісткою минулорічного французького мейджора італійкою Жасмін Паоліні – 4:6, 7:6, 6:1.

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Це буде п'ята зустріч між Еліною та Ігою. Із чотирьох попередніх матчів українка виграла лише один – у чвертьфіналі Wimbledon-2023.

Світоліна уп'яте в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спробити вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).

Чинною чемпіонкою турніру є саме Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

Чвертьфінальний поєдинок Roland Garros-2025 між Світоліною та Швьонтек відбудеться у вівторок, 3 червня.

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