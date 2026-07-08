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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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748
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Визначилася суперниця Костюк в історичному півфіналі Вімблдону

За путівку до фіналу турніру Grand Slam українка позмагається з чешкою Ліндою Носковою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Лінда Носкова

Лінда Носкова / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA), яка вийшла до півфіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді, дізналася свою наступну суперницю.

В 1/2 фіналу трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою (№13 WTA), яка у чвертьфіналі перемогла бельгійку Елізе Мертенс — 6:3, 7:5.

Для 21-річної Носкової це дебютний вихід до півфіналу на рівні Grand Slam.

Зазначимо, що Костюк у чвертьфіналі обіграла італійку Жасмін Паоліні (№17 WTA) — 6:3, 6:2.

Марта вперше в кар'єрі вийшла до 1/2 фіналу Вімблдону. Це буде її другий півфінал на турнірах Grand Slam — цього року вона також діставалася цієї стадії на Roland Garros, де зупинилася за крок від фіналу.

Це буде друга очна зустріч тенісисток. Наприкінці квітня цього року Костюк обіграла Носкову в чвертьфіналі турніру в Мадриді — 7:6, 6:0.

Матч між Костюк та Носковою відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30 за київським часом.

Переможниця цієї пари у фіналі побореться за трофей з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому зіграють чешка Кароліна Мухова (№9 WTA) та американка Корі Гауфф (№7 WTA).

Фінал Вімблдону-2026 серед жінок відбудеться у суботу, 11 липня.

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
748
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