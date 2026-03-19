Визначилася володарка Великого кришталевого глобуса Кубка світу з біатлону-2025/26
Перемогу в загальному заліку Кубка світу з біатлону достроково здобула француженка Лу Жанмонно.
Французька біатлоністка Лу Жанмонно стала володаркою Великого кришталевого глобуса сезону Кубка світу з біатлону-2025/26.
Сталося це за результатами спринту на заключному етапі в норвезькому Голменколлені.
Щоб достроково здобути нагороду, Жанмонно потрібно було випередити свою найближчу переслідучку в загальному заліку Кубка світу — фінку Суві Мінккінен. Лу обійшла її на 20,8 секунди.
Для Жанмонно це перший Великий кришталевий глобус у кар'єрі. Торік вона стала другою в загальному заліку, за підсумками заключної гонки сезону поступившись німкені Францисці Пройс.
Також Жанмонно виграла Малий кришталевий глобус в заліку спринтів.