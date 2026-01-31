Визначилися чемпіонка Australian Open-2026

Олена Рибакіна / © Associated Press

Представниця Казахстану Олена Рибакіна (№5 WTA) стала чемпіонкою Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У фінальному матчі Рибакіна перемогла першу ракетку світу – нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко – з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.

Для 26-річної Рибакіної це перший в кар'єрі титул на Australian Open і другий на рівні Grand Slam. До цього вона 2022 року тріумфувала на Wimbledon.

Соболенко вдруге поспіль програла у фіналі Australian Open. Торік вона поступилася у вирішальному матчі американці Медісон Кіз.

Зазначимо, що найкращий результат серед українок на Australian Open-2026 показала Еліна Світоліна, яка вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу цього турніру Grand Slam, де програла Соболенко.

Завдяки виходу до півфіналу Australian Open-2026 від наступного тижня Світоліна повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Для Еліни це був четвертий у кар'єрі півфінал на мейджорах. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не виходила до фіналу турнірів Grand Slam.

Загалом в основній сітці Australian Open-2026 було шість українок. Крім Світоліної, нашу країну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, але жодна з них не зуміла подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.