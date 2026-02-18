ТСН у соціальних мережах

Визначилися чвертьфінальні пари чоловічого хокейного турніру Олімпіади-2026

Усі матчі 1/4 фіналу відбудуться 18 лютого.

Збірна Швеції з хокею

Збірна Швеції з хокею / © Associated Press

На Олімпійських іграх-2026 завершився стиковий раунд плейоф чоловічого хокейного турніру, внаслідок чого визначилися чвертьфінальні пари.

В 1/4 фіналу переможці матчів стикового раунду зіграють проти збірних, які виграли свої групи (Канада, США, Словаччина), а також найкращої команди серед володарів других місць (Фінляндія) – ті напряму вийшли до чвертьфіналу.

Усі чвертьфінальні поєдинки відбудуться у середу, 18 лютого.

Хокей на Олімпіаді-2026: результати стикових матчів

Німеччина – Франція – 5:1

Швейцарія – Італія – 3:0

Чехія – Данія – 3:2

Швеція – Латвія – 5:1

Хокей на Олімпіаді-2026: розклад матчів 1/4 фіналу

18 лютого. 13:10. Словаччина – Німеччина

18 лютого. 17:40. Канада – Чехія

18 лютого. 19:10. Фінляндія – Швейцарія

18 лютого. 22:10. США – Швеція

Цікаво, що вперше від 2014 року на Олімпійських іграх зіграють хокеїсти з НХЛ.

Зазначимо, що на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, "золото" здобули фінські хокеїсти, які у фіналі обіграли збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 2:1.

До Олімпіади-2026 російських хокеїстів не допустили, адже командам держави-агресорки заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через війну в Україні.

Збірна України з хокею не зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. У фінальному раунді відбору "синьо-жовті" програли всі три матчі – Франції (2:7), Латвії (1:5) та Словенії (2:6).

Наша хокейна збірна лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

